УЕФА интересно, сколько Кокорин забьет "Лиону". "Зенит" знает ответ

Пресс-служба УЕФА в официальном Твиттере Лиги Европы опубликовала пост, посвященный нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Организаторы турнира задались вопросом, сколько мячей забьет форвард в матчах против "Лиона", который является соперником ЦСКА по 1/8 финала.

"Александр Кокорин - сила! Сколько мячей он забъет "Лиону", - говорится в записи аккаунта Лиги Европы.

"Против "Лиона"? Немного. А против "Лейпцига"? Достаточно", - отмечается в ответе "Зенита" к этому посту.

Отметим, что Кокорин занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы. В 11 матчах на его счету 9 мячей. Больше только у форварда "Атлетика" Арица Адуриса - 10 голов в 12 играх.

Первый матч между "Зенитом" и "Лейпцигом" состоится 8 марта в Германии. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.