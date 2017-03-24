УЕФА дисквалифицировал Алли на три матча за красную карточку

УЕФА дисквалифицировал полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли на три матча за удаление в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Гента" (2:2). Таким образом, 20-летний футболист пропустит три еврокубковые встречи в следующем сезоне, если команда сможет в них попасть.

Напомним, что Алли был удален уже на 39-й минуте встречи. По итогам двух матчей бельгийский клуб прошел в следующий раунд плей-офф. На данный момент "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В текущем сезоне он провел 39 матчей в клубных турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 передачи.