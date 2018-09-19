Участие Ханни в игре с "Рапидом" под вопросом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы футболистов сыграть в завтрашнем матче 1-го тура Лиги Европы с венским "Рапидом".

– Все игроки, приехавшие в Вену, готовы играть? Мельгарехо, Самедов, Педро Роша?

– Да, все игроки, которые здесь присутствуют, готовы играть. Сегодня на тренировке мы посмотрим на состояние Ханни. У него была мышечная усталость после игры с "Ахматом".

– Насколько продвинулась команда в наигрывании схемы "4-3-3" и возможны ли эксперименты?

– В данный момент у нас нет возможности и времени что-то менять. Стараемся работать надо ошибками, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, чтобы все получалось. На данный момент нет ничего такого, что нужно было бы менять. (Александр Рогулев)​

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)