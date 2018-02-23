У Таски – мышечная травма, восстановление займет не меньше двух недель

Защитник "Спартака" Сердар Таски, получивший травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1), прошел медобследование в одной из больниц Бильбао. Как сообщает официальный сайт красно-белых, подозрение на повреждение органов брюшной полости не подтвердилось.

– Характер травмы – мышечный, – сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. – Она получена в результате резкого скручивания мышц живота. Восстановление Сердара может занять от двух недель.

Отмечается, что Таски отправится с командой из Испании в Сочи, где москвичи будут готовиться к официальным матчам. Там защитник продолжит курс лечения и восстановления.

Немец получил травму на 7-й минуте встречи против "Атлетика", после чего ушел в подтрибунное помещение стадиона "Сан-Мамес". Вместо него на поле вышел Илья Кутепов.