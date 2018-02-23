У Таски – мышечная травма, восстановление займет не меньше двух недель

Защитник "Спартака" Сердар Таски, получивший травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1), прошел медобследование в одной из больниц Бильбао. Как сообщает официальный сайт красно-белых, подозрение на повреждение органов брюшной полости не подтвердилось.
– Характер травмы – мышечный, – сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. – Она получена в результате резкого скручивания мышц живота. Восстановление Сердара может занять от двух недель.
Отмечается, что Таски отправится с командой из Испании в Сочи, где москвичи будут готовиться к официальным матчам. Там защитник продолжит курс лечения и восстановления.
Немец получил травму на 7-й минуте встречи против "Атлетика", после чего ушел в подтрибунное помещение стадиона "Сан-Мамес". Вместо него на поле вышел Илья Кутепов.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-23-taski_letit_s_komandoy_v_sochi/
passerby
вечно больной, полутруп и когда от него избавятся ...
12:45 23 февраля