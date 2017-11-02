Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). Как сообщает пресс-служба железнодорожников, у форварда подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра, 3 ноября, ему предстоит пройти дополнительное обследование.
Эдер покинул поля до финального свистка – на 93-й минуте. Железнодорожники доигрывали игру в меньшинстве.
Напомним, в первом тайме повреждение бедра получил голкипер "Локомотива" Гильерме. Он был заменен на Никиту Медведева. Завтра игроку сделают обследование, которое позволит определить срок восстановления.
⚠ У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование pic.twitter.com/YehJIkMaNE– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 ноября 2017 г.
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