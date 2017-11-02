У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра

Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). Как сообщает пресс-служба железнодорожников, у форварда подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра, 3 ноября, ему предстоит пройти дополнительное обследование.

Эдер покинул поля до финального свистка – на 93-й минуте. Железнодорожники доигрывали игру в меньшинстве.

Напомним, в первом тайме повреждение бедра получил голкипер "Локомотива" Гильерме. Он был заменен на Никиту Медведева. Завтра игроку сделают обследование, которое позволит определить срок восстановления.