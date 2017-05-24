20:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

У "Аякса" - самый юный состав в истории финалов еврокубков

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Средний возраст футболистов "Аякса", которые появятся на поле с первых минут в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", составляет 22 года 282 дня. Это самый юный "старт" в истории финалов еврокубков. 

Еще один рекорд молодости установил Маттейс де Лигт. Защитник в возрасте 17 лет 285 дней станет самым молодым участником финала еврокубка.

Матч "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

пионеротряд))

21:18

баламошка

Карапузы, давите дядек из Манчестера!

21:01