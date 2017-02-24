"Твиттер" УЕФА: "Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км"

Официальный "Твиттер" УЕФА подшутил по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Жребий определил "Ростов" в соперники "Манчестер Юнайтед". Пресс-служба УЕФА разместила цитату главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью: "Если бы я мог выбирать, то избежал бы дальних перелетов".

"Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км", - прокомментировал твиттер высказывание португальца, сделанное еще до жеребьевки.