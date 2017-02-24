17:24 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Твиттер" УЕФА: "Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км"

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Официальный "Твиттер" УЕФА подшутил по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Жребий определил "Ростов" в соперники "Манчестер Юнайтед". Пресс-служба УЕФА разместила цитату главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью: "Если бы я мог выбирать, то избежал бы дальних перелетов". 

"Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км", - прокомментировал твиттер высказывание португальца, сделанное еще до жеребьевки.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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parafraz

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