"Твиттер" УЕФА: "Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км"

Официальный "Твиттер" УЕФА подшутил по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Жребий определил "Ростов" в соперники "Манчестер Юнайтед". Пресс-служба УЕФА разместила цитату главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью: "Если бы я мог выбирать, то избежал бы дальних перелетов".
"Пристегните ремни! От Манчестера до Ростова-на-Дону 3000 км", - прокомментировал твиттер высказывание португальца, сделанное еще до жеребьевки.
✈️️ Пристегните ремни!– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 февраля 2017 г.
От Манчестера до Ростова-на-Дону 3⃣0⃣0⃣0⃣ км 😉#жеребьевкаЛЕ @rostovfc pic.twitter.com/ppQryKwzxF
parafraz
И что? От Виго до Краснодара ещё больше...
17:45
CanagliaVova
Журналюги не упустят шанс найти в Ростове какашки и раструбить об их вони на весь мир
17:43