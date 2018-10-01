13:33 | Футбол — Лига Европы

Турецкий арбитр рассудит "Зенит" и "Славию"

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Бригада арбитров из Турции во главе с Хюсейином Гечеком назначена на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией", информирует официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз. Дополнительные ассистенты - Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Четвертый судья - Серкан Ок.

"Зенит" выступает в группе C вместе с "Копенгагеном", "Славией" и "Бордо". В первом матче группового этапа Лиги Европы сине-бело-голубые сыграли сничью с "Копенгагеном" (1:1).

Зенит - Славия Пр

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