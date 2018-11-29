23:45 29 ноября | Футбол — Лига Европы

"Три раза дома по 2:1". "Краснодар" опубликовал победное фото в Твиттере

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"Краснодар" опубликовал победное фото после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Акхисара", где "быки" выиграли со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

"Краснодар" одержал все свои домашние победы в Лиге Европы с одинаковым счетом – 2:1.

"Краснодар" набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если "Стандард" не обыграет "Севилью" в сегодняшнем матче, то "быки" досрочно выйдут в плей-офф.

 

Краснодар - Акхисар БС

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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