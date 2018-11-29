"Три раза дома по 2:1". "Краснодар" опубликовал победное фото в Твиттере

"Краснодар" опубликовал победное фото после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Акхисара", где "быки" выиграли со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

"Краснодар" одержал все свои домашние победы в Лиге Европы с одинаковым счетом – 2:1.

"Краснодар" набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если "Стандард" не обыграет "Севилью" в сегодняшнем матче, то "быки" досрочно выйдут в плей-офф.