"Три раза дома по 2:1". "Краснодар" опубликовал победное фото в Твиттере

"Краснодар" опубликовал победное фото после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Акхисара", где "быки" выиграли со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.
"Краснодар" одержал все свои домашние победы в Лиге Европы с одинаковым счетом – 2:1.
"Краснодар" набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если "Стандард" не обыграет "Севилью" в сегодняшнем матче, то "быки" досрочно выйдут в плей-офф.
Три раза дома по 2:1! 💪 #ЛигаЕвропы Эмоции 🔥🔥🔥#КраснодарАкхисар #СПобедой 🖤💚 pic.twitter.com/9KO5TQdhIS– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 29 ноября 2018 г.
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