Три клуба в 1/8 финала - повторение рекорда России. Будет ли четвертый?

"Локомотив" и "Зенит", победив в домашних матчах "Ниццу" и "Селтик" соответственно, присоединились к ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы. Тем самым российские клубы повторили национальный рекорд по представительству на этой стадии. Ранее по три наших клуба попадали в число 16 сильнейших во втором по значимости европейском турнире в сезонах-2010/11 и -2012/13.
Текущий сезон может стать рекордным, если "Спартаку" удастся пройти "Атлетик", которому он уступил в Москве со счетом 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда больше одного российского клуба выходили 1/8 финала Лиги Европы
|Сезон
|Клубы
|Всего
|2017/18
|ЦСКА, "Локомотив", "Зенит"
|3*
|2010/11
|"Спартак", "Зенит", ЦСКА
|3
|2012/13
|"Зенит", "Рубин", "Анжи"
|3
|2008/09
|"Зенит", ЦСКА
|2
|2014/15
|"Динамо", "Зенит"
|2
|2016/17
|"Краснодар", "Ростов"
|2
* Может присоединиться "Спартак".
Пиитерец
Не, рекорда не будет: кое-кто подложит свинью...
23:38 22 февраля
sailor1990
Ребята, надо верить в чудеса
23:35 22 февраля
нет желтухе!
не будет. Им надо на ПЛ сосредотачиваться.
23:29 22 февраля