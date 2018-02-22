Три клуба в 1/8 финала - повторение рекорда России. Будет ли четвертый?

В этом сезоне ЦСКА первым из российских клубов вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Локомотив" и "Зенит", победив в домашних матчах "Ниццу" и "Селтик" соответственно, присоединились к ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы. Тем самым российские клубы повторили национальный рекорд по представительству на этой стадии. Ранее по три наших клуба попадали в число 16 сильнейших во втором по значимости европейском турнире в сезонах-2010/11 и -2012/13.

Текущий сезон может стать рекордным, если "Спартаку" удастся пройти "Атлетик", которому он уступил в Москве со счетом 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда больше одного российского клуба выходили 1/8 финала Лиги Европы

Сезон Клубы Всего 2017/18 ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" 3* 2010/11 "Спартак", "Зенит", ЦСКА 3 2012/13 "Зенит", "Рубин", "Анжи" 3 2008/09 "Зенит", ЦСКА 2 2014/15 "Динамо", "Зенит" 2 2016/17 "Краснодар", "Ростов" 2

* Может присоединиться "Спартак".​