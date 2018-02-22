23:23 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Три клуба в 1/8 финала - повторение рекорда России. Будет ли четвертый?

В этом сезоне ЦСКА первым из российских клубов вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
В этом сезоне ЦСКА первым из российских клубов вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" и "Зенит", победив в домашних матчах "Ниццу" и "Селтик" соответственно, присоединились к ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы. Тем самым российские клубы повторили национальный рекорд по представительству на этой стадии. Ранее по три наших клуба попадали в число 16 сильнейших во втором по значимости европейском турнире в сезонах-2010/11 и -2012/13.

Текущий сезон может стать рекордным, если "Спартаку" удастся пройти "Атлетик", которому он уступил в Москве со счетом 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда больше одного российского клуба выходили 1/8 финала Лиги Европы

Сезон Клубы Всего
2017/18 ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" 3*
2010/11 "Спартак", "Зенит", ЦСКА 3
2012/13 "Зенит", "Рубин", "Анжи" 3
2008/09 "Зенит", ЦСКА 2
2014/15 "Динамо", "Зенит" 2
2016/17 "Краснодар", "Ростов" 2

* Может присоединиться "Спартак".​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пиитерец

Не, рекорда не будет: кое-кто подложит свинью...

23:38 22 февраля

sailor1990

Ребята, надо верить в чудеса

23:35 22 февраля

нет желтухе!

не будет. Им надо на ПЛ сосредотачиваться.

23:29 22 февраля

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