Три игрока "МЮ" - в сборной недели Лиги Европы

Три игрока "Манчестер Юнайтед" вошли в символическую сборную Лиги Европы после победы в ответном матче 1/8 финала турнира против "Ростова" (1:0). Ими стали вратарь Серхио Ромеро, защитник Антонио Валенсия и автор единственного гола хавбек Хуан Мата.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Ромеро ("Манчестер Юнайтед") - Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Кабраль ("Сельта"), Де Лигт ("Аякс"), Колашинац ("Шальке") - Куарежма ("Бешикташ"), Горецка ("Шальке"), Мата ("Манчестер Юнайтед"), Боэтьюс ("Генк") - Ачеампонг ("Андерлехт"), Бабел ("Бешикташ").