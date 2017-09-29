Тренер "Злина": "Надеюсь, жена покажет мне лукошко грибов, которое собрала"

Главный тренер "Злина" Богумил Паник после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (0:3) отметил, что у него нет повода для радости. Также он подчеркнул, что защитник Зоран Гаич в моменте на 1-й минуте неправильно выбрал поизцию и поэтому заработал пенальти в свои ворота.

- Гаич изначально занял неправильную позицию в эпизоде с пенальти, из-за чего и ударил по лицу Миранчука, - заявил Паник. - Но во втором тайме он сыграл хорошо.

- Вы вернетесь домой в 6 утра. Что вам жена скажет?

- Надеюсь, она покажет мне лукошко грибов, которое собрала, и этим хоть немного меня порадует. (Евгений ЗЫРЯНКИН)