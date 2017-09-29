Тренер "Злина": "Локомотив" прочитал нам очень строгую лекцию"

Главный тренер "Злина" Богумил Паник после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (0:3) отметил, что команда только учится играть на высоком уровне. По его словам, железнодорожники могли забить намного больше мячей в этой встрече.

- Для нас Лига Европы, можно сказать, университет, - заявил Паник. - Мы учимся играть на этом уровне, и сегодня нам прочитали очень строгую лекцию. Да, у нас было несколько подходов и шансов, но у нас нет такого игрока, как Фернандеш. Плюс индивидуальные ошибки в обороне, приведшие к быстрым голам. Что ж, постараемся забить "Локомотиву" хотя бы гол в ответной игре.

"Локомотив" однозначно сильнее в атакующей фазе, чем "Шериф", здорово взрывается и взаимодействует впереди. В перерыве мы настроили футболистов действовать более дисциплинированно, чтобы не получилось, например, 0:7. Нам не хватало игроков в середине поля, чтобы срывать атаки "Локомотива", но в целом я доволен тем, как отработала четверка защитников. Такой матч - огромный опыт, и нам надо много работать, чтобы проявлять себя на таком уровне. Если мы сохраним состав еще года на три, тогда, возможно, это у нас получится. (Евгений ЗЫРЯНКИН)