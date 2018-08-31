Тренер "Зари" Вернидуб заявил, что подаст в отставку после поражения в Лейпциге

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение команды в матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (2:3). Он заявил о намерении подать в отставку.

- Хорошая игра была. Очень быстро пропустили. Но нашли в себе силы, сравняли счет. Думаю, матч был хорошим как с нашей стороны, так и со стороны "Лейпцига". Где-то больше повезло сопернику. Пенальти… На усмотрение судьи. У нас был точно такой же момент в домашней игре с "Десной", когда мяч отскочил от поля и попал в руку. Судья сказал, что такие пенальти не ставятся. Здесь рефери из Нидерландов поставил одиннадцатиметровый удар. Что-то еще говорить не хочется. Я благодарен всей команде, благодарен "Заре", за проведенные в клубе девять лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение, - цитирует тренера официальный сайт клуба.

- Это значит, что вы уходите в отставку?

- Думаю, что да. Я, как главный тренер, отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы.