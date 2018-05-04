Тренер "Зальцбурга": "Российские судьи очень расстроены. Они признали свою ошибку"

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе заявил, что не держит зла на российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Судьи допустили ошибку в концовке матча "Зальцбург" – "Марсель" в ответном полуфинале Лиги Европы (2:1), назначив угловой, с которого французы забили гол. На самом деле мяч покинул пределы поля от игрока "Марселя".

– Мне сказали, что российские судьи очень расстроены, они знают, что допустили ошибку, – цитирует Ouest-france.fr Розе. – Более того, арбитры признали эту ошибку. Если кто-то может сказать, что он виноват, то я готов его простить.

Судейский скандал в Зальцбурге. Карасев допустил ошибки//

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