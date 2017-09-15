Тренер "Вардара": "У нас нет опыта выступлений против таких соперников, как "Зенит"

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (0:5) отметил, что его команда должна извлечь уроки из этого поражения. По словам наставника, его игроков надломил гол, который питерцы забили в самом начале поединка.



- В начале матча пропустили гол, который не должны были пропускать, - приводит пресс-служба "Вардара" слова Яневски. - Потом еще один мяч, и это усложнило ситуацию. В раздевалке я сказал, что полузащитники и нападающие должны действовать ближе друг к другу. В первые минуты второго тайма мы играли неплохо. Но в тот момент, когда могли вернуться в игру, соперник снова забил.

Нам нужно извлечь уроки из этого поражения. Многие игроки "Вардара" не имеют опыта выступления в таких матчах.