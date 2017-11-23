Тренер "Вардара": "Не могу сказать, что было трудно в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:2) отметил хорошую игру в исполнении обеих команд. По его словам, его футболисты должны были действовать организованнее.

– Думаю, что обе команды сыграли хорошо. Мы должны были действовать организованно, старались делать как можно меньше ошибок. Логично, что "Зенит" перед своими болельщиками отлично играл в первые 15 минут. В Скопье он тоже забил в этот отрезок времени, и мы этого боялись. Не могу сказать, что было трудно, но реакцией на пропущенные голы я не очень доволен. Заслуга нашего голкипера в том, что мы до конца боролись за ничью. После незабитого пенальти у нас появились силы, но, к сожалению, не получилось забить. Считаю, во втором тайме мы сыграли лучше.

– Кто из игроков "Зенита" вам запомнился?

– Манчини – очень серьезный тренер, и у него все игроки отличные. Не могу выделить одного. (Гоша ЧЕРНОВ)