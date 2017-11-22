Тренер "Вардара": "Мы покажем перед петербургскими болельщиками хорошую игру "

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски на предматчевой пресс– конференции перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что на плохом результате его команды в еврокубке сказывается усталость футболистов и сильные противники. Специалист также добавил, что македонцы покажут завтра хорошую игру.

– Перед матчами чемпионата Македонии вы меняли состав, что стало приносить победы. Будет ли ротация завтра?

– Я доволен своими футболистами. Всей командой из 24 человек. Мы выступаем на новом для себя уровне, поэтому перед этим проводили изменения. Завтра у нас будут те футболисты, которые чувствуют себя лучше. Игроки должны получать опыт. У меня нет деления.

– Групповой этап подходит к концу, у "Вардара" пока 0 очков. Ожидали ли вы, что будет такое неудачное, и в чем причина неудач?

– Я не ожидал такого результата. Главная причина в том, что футболисты устали. Были напряженные матчи и к следующим футболисты подошли без сил. Вторая причина – противники. Все команды очень серьезные. Мы играли с "Зенитом" как мы можем с ним сравниться? Еще одна причина в том, что я недавно пришел в команду. Сразу после этого мы играли с "Зенитом". Мы не успели подготовиться. Прошло два месяца, мы едва познакомились. В Македонии мы забили аж 9 голов, мы покажем перед петербургскими болельщиками хорошую игру.

– У "Вардара" российский владелец, какие он ставит задачи перед командой?

– Да, господин Сергей из России. Он предоставляет нам возможность играть и способствует развитию футбола и гандбола в Македонии. Мы ему благодарны, это отличный человек. У нас наладилась инфраструктура, отличный стадион и теперь мы как хорошая европейская команда. (Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, что матч "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ранее питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.