16:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Тренер "Спарты": "Я потерял дар речи, когда узнал, что нам достался "Ростов"

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Главный тренер "Спарты" Давид Голоубек после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "Ростов" является большой угрозой для его команды. По его словам, мнение чешских специалистов о том, что пражской команде повезло, - ошибочное.

- Мы рады уже тому, что попали в плей-офф, - приводит пресс-служба "Спарты" слова Голоубека. - Но нам будет очень трудно. "Ростов" - это большая угроза для нас. Когда я увидел результаты жеребьевки, то на секунду потерял дар речи. Кто говорит, что мы обязательно обыграем "Ростов", тот ничего не знает о команде. Были варианты с более именитыми соперниками, но я уверен, что эти матчи будут увлекательными. В ближайшее время мы начнем к ним подготовку. Сначала соберем все материалы о сопернике.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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бокшич

полгода в Европе а его уже узнают и побаиваются и нет никакого космоса в отличие от некоторых наших клубов на которых соперники молятся

17:06

ddf

В Прагу полетит много болельщиков Ростова

16:55

svens

Потерял дар речи, потому что Ростов - это ... СПАРТА!

16:51

Al Rains

Ростов пройдёт дальше!!!

16:33

shpasic

лучше б им Краснодар попался.

16:21

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