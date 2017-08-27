Тренер "Шерифа": "Хорошо, что смогли избежать соперников уровня "Арсенала" и "Зенита"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин отметил, что доволен жеребьевкой группового турнра Лиги Европы, во время которой в соперники молдаванам достались датский "Копенгаген", московский "Локомотив" и чешский "Злин".

- Что могу сказать. Смогли избежать команд уровня "Арсенала", "Милана", "Зенита" и "Лиона", - приводит пресс-служба "Шерифа" слова Бордина. - Как бы то ни было, в нашей группе собрался равный состав участников, но все команды известны в футбольном мире и опытны. В целом, на данном этапе турнира остались только хорошие команды и это подтверждает состав групп.