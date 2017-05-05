Тренер "Сельты": "Это такой же результат, как был после первого матча с "Шахтером"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после первого полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1) отметил, что не стоит списывать со счетов его команду. По словам наставника, футболисты испанского клуба могут добиться необходимого результата на "Олд Траффорд" в ответной встрече.

- В первом тайме сыграли неудачно, могли пропустить много голов, - приводит As слова Бериссо. - Во второй половине выровняли игру. Нужно продолжать двигаться вперед, как это делали раньше. Это такой же результат, как был после первого матча с "Шахтером" в 1/16 финала. Не нужно путать победу в первом матче с общим итого противостояния.

Напомним, "Сельта" проиграла "Шахтеру" в первом матче в Испании со счетом 0:1, но выиграла на Украине 2:0 и прошла дальше.