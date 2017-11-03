Тренер "Русенборга": "Мы сами виноваты в том, что упустили победу над "Зенитом"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебритсен после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что игроки его команды сами виноваты в упущенной победе. Напомним, что в концовке встречи счет сравнял Александр Кокорин, благодаря чему "Зенит" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф.

– Тяжело смириться с этим результатом, – цитирует VG Ингебритсена. – В футболе часто наказывают за ошибки, каждый может ошибиться. Мы сами виноваты в том, что упустили победу. Игрок "Зенита" был совсем один в тот момент, когда сравнивал счет.