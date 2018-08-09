Тренер "Прогреса": "На профессиональном уровне у нас играют только 12 человек"

Главный тренер "Прогреса" Паоло Амодио прокомментировал поражение своей команды от "Уфы" (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

– Первые 20 минут мы имели проблемы, "Уфа" очень сильно давила, – сказал Амодио. – Думаю, что была рука Карпа при первом голе. Затем последовала выдающаяся игра от нас во втором тайме, гораздо больше моментов, чем у соперника. Ничего страшного, что не сделали счет 2:2, мы не расстраиваемся, это создает неплохие возможности в ответной игре.

– Есть ли любители в вашей команде так же, как в национальной?

– Мы играем в любительской лиге, немалое количество ребят работает и учится, в команде 12 профессиональных игроков, а любителей у нас немного – 4-5 человек. (Иван УРАЛЬСКИЙ).

Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже", вместимость которой составляет 1800 человек.