Тренер "Лиона": "Нам следует опасаться ЦСКА, а не холодной погоды"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезьо рассказал, что его команде следует опасаться ЦСКА, а не холодной московской погоды. Также он отметил, что в матче с армейцами французам нужно проявить тактическую дисциплину.

- Вы считаете, что ваша команда находится в кризисе?

- У нас были разные периоды. Например, в сентябре и январе мы играли очень хорошо. Согласен, что результаты в последнее могли быть и лучше. Но за три последних месяца из 21-й встречи мы 15 матчей провели на выезде. Я верю в свою команду, мы можем обрести необходимую уверенность.

- Опыт победы над "Вильярреалом" поможет в матче с ЦСКА?

- С "Вильяреаллом" мы сыграли очень хорошо. А в матче с ЦСКА нам нудно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче.

- Почему решили прилететь в Москву за день до матча? Это не помешает вам адаптироваться к московской погоде?

-Я думаю, нам хватит времени подготовиться к матчу. А метеоусловия нас не пугают, сейчас во Франции тоже холодно. Нам больше следует опасаться ЦСКА, а не погоды. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Матч ЦСКА - "Лион" пройдет в Москве в четверг, 8 марта. Начало встречи - в 21:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.