Тренер "Лиона": "Мы приехали в Москву за победой"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезьо рассказал, что его команду устроит только победа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. Также он отметил, что армейцы обладают сильными нападающими и быстрыми фланговыми игроками, но у его команды есть все возможности, чтобы одержать победу.

- Что вы можете сказать о ЦСКА? Какой результат вас устроит?

- Мы приехали в Москву за победой. А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результат, на который мы надеемся.

- У вас матчи идут с интервалом в три-четыре дня. У игроков накапливается усталость друг от друга?

- Я не замечал, чтобы игроки устали именно ментально. Мы создаем для них все необходимые условия. Моей команде необходимо сыграть завтра на максимуме своих возможностей, чтобы победить ЦСКА. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Матч ЦСКА - "Лион" пройдет в Москве в четверг, 8 марта. Начало встречи - в 21:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.