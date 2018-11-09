Тренер киевского "Динамо": "Не хочу никого выделять индивидуально. Отмечу всю команду"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы над "Ренном" со счетом 3:1 отметил, что болельщики команды получили удовольствие от игры. Он также добавил, что не хочет никого выделять индивидуально.

- Думаю, болельщики сегодня получили удовольствие от игры, - приводит пресс-служба УЕФА слова Хацкевича. - Не хочу никого выделять индивидуально. Отмечу всю команду, хотя хотелось бы более эффективной реализации моментов. При счете 3:0 в концовке матча могут возникать проблемы с концентрацией внимания. Но команда старалась играть, как прежде. Установки отходить назад не было. Ребята действовали по ситуации.

Киевляне лидируют в турнирной таблице группы K – 8 очков. На втором месте идет "Астана"​, у которой столько же очков. Третий – "Ренн" (3 очка), замыкает таблицу "Яблонец" (2 очка)

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