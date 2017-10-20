Тренер "Герты": "Победа "Зари" меня не удивила"

Главный тренер "Герты" Пал Дардаи после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зари" (1:2) отметил, что украинская команда его не удивила. По словам наставника немцев, победу луганчане одержали благодаря случайном голу со штрафного.

- Начало матча было очень хорошим, но мы не воспользовались своими шансами, а затем пропустили случайный гол со штрафного, - приводит Football.ua слова Дардаи. - Наши замены тоже не усилили игру, но проводить разбор будем позже. А сейчас я хочу поздравить соперника с победой.

"Заря" победила заслуженно, у них отлично работали фланги. Соперник вскружил всю игру высокими скоростями. Как я уже говорил, мы придерживались плана, но все изменил гол со штрафного. "Заря" меня ничем не удивила, ведь я пересмотрел много матчей и хорошо знаю эту команду.