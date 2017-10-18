Тренер "Герты": "Меня смущает длительный перелет на матч с "Зарей"

Главный тренер "Герты" Пал Дардаи отметил, что у его команды нет кадровых проблем перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зари". По словам наставника, его смутил длительный перелет из Берлина во Львов, где состоится игра.

- У нас нет никаких кадровых проблем, - приводит iSport слова Дардаи. - Главная проблема перед игрой с "Зарей" - длительный перелет. Мои футболисты все готовы сыграть и показать завтра свою лучшую игру.

Мы провели подробный инструктаж на тренировке, но я не будут раскрывать его подробности. Мы знаем все слабые и сильные стороны "Зари". Уверен, матч будет очень сложным, но мы постараемся победить.