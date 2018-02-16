Тренер дортмундской "Боруссии": "Гол в компенсированное время повысит наш дух"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер после победы над "Аталантой" (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил важность победного гола Миши Батшуайи в компенсированное время. По словам австрийского специалиста, этот мяч повысит моральный дух команды перед ответной встречей, намеченной на 22 февраля.

– Результат, конечно, не лучший, и не дает нам оптимальной позиции перед ответным матчем, – передает сайт "Боруссии" слова Штегера. – Но мы также знаем, что нас нелегко победить. Я не считаю эту игру плохой, потому что гол в компенсированное время положительно скажется на духе нашей команды.