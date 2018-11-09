Тренер "Бордо": "Зенит" - это мощный клуб"

Главный тренер "Бордо" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:1) отметил, что игроки соперника имеют больше опыта выступлений в европейских турнирах.

- "Зенит" - очень хорошая команда, - заявил Бедуэ. - Возможно, разница между нами в опыте. Игроки "Зенита" имеют больше опыта матчей в таких соревнованиях, но нам нужно было продолжать атаковать и избегать ошибок. Были голевые моменты, но, может быть, не хватало концентрации и прессинга. Будем продолжать работать над этими компонентами.

- Вас не удивило, что Маркизио отправился в Россию, а не во Францию?

- Нет. Почему меня это должно удивлять? Это большой игрок. А это мощный клуб. (Гоша Чернов)