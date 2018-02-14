Тренер "Атлетика": "В составе "Спартака" отмечу Фернанду, он хорошо держит мяч"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда в преддверии выездного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком" выделил в составе красно-белых полузащитника Фернанду, который, по его мнению, хорошо держит мяч. Также он рассказал, что испытывает уважение к действующим чемпионам России.

- Завтрашняя встреча предоставляет нам возможность исправить тот негатив, который вокруг нас сложился, - сказал Сиганда. - Я вижу, что ребята в команде сильно воодушевлены и максимально настроены на встречу со "Спартаком". Матч для клуба будет очень важным.

- Как планируете играть при такой погоде?

- Это новый опыт для ай команды, мы постараемся адаптироваться. Но не забывайте, что погода будет одинакова для всех. Возможно, мы применим специальные согревающие крема. Сложно играть не только в холоде, но и в жару. Конечно, условия нельзя назвать идеальными. Но "Спартак" последнее время тоже тренировался в теплом климате.

- Какого футболиста "Спартака" можете отметить?

- Мы испытываем больше уважение к чемпионам России. Понимаю, что клуб может себе позволить хороших игроков. Отмечу Фернанду, который отлично держит мяч и хорошо видит игру. Скорее всего, красно-белые будут доминировать на поле. Мы посмотрели матч с "Севильей" и сделали определенные выводы. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.