Тренер "Атлетика": "Спрашиваю у Адуриса: "Что ты делаешь, чтобы сохранять себя в такой форме?!"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда после победы в матче 1/16 финала Лиги Европы над "Спартаком" (3:1) отметил, что его команда четко выполнила план на игру, но предостерег от самоуверенности перед ответной встречей в Бильбао, передает с "Открытие Арены" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Все сложилось очень удачно для нас. И в целом все получилось именно так, как мы и планировали, – гордо отметил Сиранда. – Ждали, что "Спартак" будет с первых минут много атаковать. Такой соперник – это грозная сила, было сложно, тем более на таком стадионе. Но мы выдержали давление и добились своего. Конечно, я доволен. Мы приезжали именно за победой. И с самого начала были настроены решительно.

Спасибо ребятам за такой матч! В последнее время у нас многое не получалось, результаты были так себе. И я надеюсь, этот матч поможет нам вернуться на победные рельсы. Главное теперь не расслабляться. 3:1 – хороший счет. Но перед матчем в Бильбао важно помнить: в футболе бывает всякое.

– Как думаете, у 37-летнего Адуриса есть шансы сыграть на чемпионате мира в России с учетом такой уверенно игры в нападении (ветеран сделал дубль – Прим. "СЭ")?

– Это не мне решать. Время покажет. Но для "Атлетика" этот человек значит невероятно много. Команда с ним уверенна. Это образец. Партнеры знают: "Если Адурис на поле – значит, мы забьем". И мне лишь хочется спросить у него: "Что же ты делаешь, чтобы сохранять себя в такой форме?!"

– Лидер "Спартака" был совсем не заметен. Это ваш план так сработал?

– Мы просто очень плотно и грамотно сыграли в обороне. Сейчас главное сохранять спокойствие.