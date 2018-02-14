Тренер "Атлетика": "Перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом", этот опыт поможет нам"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда в преддверии выездного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком" рассказал, что показывал команде матч шестилетней давности с "Локомотивом". Также он отметил, что уход защитника команды Эмерика Ляпорта в "Манчестер Сити" является большой потерей для его команды.

"Атлетик" встречался с "Локомотивом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы в 2012 году. По сумме двух встреч испанцы сумели пройти дальше (1:2 в гостях и 1:0 дома).

- Видели ли вы товарищеские матчи "Спартака"? И что вообще знаете о команде?

- С момента жеребьевки прошло достаточно времени, чтобы познакомиться с командой. Мы вспоминали матч с "Локомотивом" шестилетней давности. Возможно, этот опыт поможет нам. Но я стараюсь не размышлять на тему, кому будет тяжелее, кто не играл два месяца. Все решиться только на поле.

- Потеря Ляпорта сказывается на игре в обороне?

- Его уход - большая потеря для команды. Но мы рады, что он перешел в один из сильнейших клубов Европы. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы это было не сильно заметно для игры команды. (Павел ГУРЕВИЧ)