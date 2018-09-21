Тренер "Астаны": Заслужили очко в матче с "Динамо"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян - о матче с киевским "Динамо" (2:2) в Лиге Европы.

- Мы предупреждали, что на нас будет давление с первых минут. Жаль, что пропустили быстро, но в первом тайме смогли взять инициативу в свои руки, и еще у нас были некоторые моменты, которые надо было решать, - цитирует специалиста SportArena. - Обидно, что пропустили перед перерывом. Во втором тайме пришлось раскрываться. Абсолютно заслуженно заработали здесь очки. В перерыве попросил ребят сыграть более огранизованно. Потому что если сразу раскрываться и давать много пространства, Динамо этим сразу воспользуется. Знал до последней минуты, что у нас будут моменты, и нам удалось забить. Руководство поставило задачу выйти из группы. Хотим набирать очки в каждом матче, уже потом будем их считать. Если играть организованно, то все получится.

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