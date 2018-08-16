"Тренчин" выбил "Фейеноорд" из Лиги Европы

Словацкий "Тренчин" прошел голландский "Фейеноорд" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Матч в Голландии завершился вничью (1:1), а в первой игре "Тренчин" победил - 4:0.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Фейеноорд" (Голландия) - "Тренчин" (Словакия) - 1:1 (1:1)

Голы: Боттегин, 8 (1:0). Манце, 9 (1:1).

Судья: Кехлет (Дания).

16 августа. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

"Партизан" (Сербия) - "Норшелланн" (Дания) - 3:2 (3:1)

Голы: Ольсен, 9 (0:1). Милетич, 11 (1:1). Янкович, 30 (2:1). Маркович, 35 (3:1). Амон, 76 (3:2).

Судья: Тохвер (Эстония).

16 августа. Белград. Стадион "FK Partizan".

Первый матч – 2:1

"Стяуа" (Румыния) - "Хайдук" (Хорватия) - 2:1 (0:0)

Голы: Гноэре, 55 - с пенальти (1:0). Саид, 82 (1:1). Гноэре, 90+3 (2:1).

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

16 августа. Бухарест. Стадион "National Arena".

Первый матч – 0:0

"Рапид" (Австрия) - "Слован" (Словакия) - 4:0 (1:0)

Голы: Кнасмюльнер, 3 (1:0). Кнасмюльнер, 79 (2:0). Мург, 85 (3:0). Кнасмюльнер, 90+4 (4:0).

Судья: Масса (Италия).

16 августа. Вена. Стадион "Allianz Stadion".

Первый матч – 1:2

"Гент" (Бельгия) - "Ягеллония" (Польша) - 3:1 (1:0)

Голы: Авонийи, 13 (1:0). Поспишил, 58 (1:1). Яремчук, 84 (2:1). Давид, 89 (3:1).

Судья: Данкерт (Германия).

16 августа. Гент. Стадион "Ghelamco Arena".

Первый матч – 1:0

"Бордо" (Франция) - "Мариуполь" (Украина) - 2:1 (0:0)

Голы: Пундже, 54 (1:0). Санкаре, 56 (2:0). Фомин, 66 (2:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Левчук, Пабло, Кунде, Санкаре, Лерагер (Тшуамени, 62), Юссуф, Отавиу (Плашил, 89), Де Превиль, Камано (Вада, 63).

Судья: Даллас (Шотландия).

16 августа. Бордо. Стадион "Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)".

Первый матч – 3:1

"Русенборг" (Норвегия) - "Корк Сити" (Ирландия) - 3:0 (2:0)

Голы: Шербечич, 26 (1:0). Седерлунд, 34 (2:0). Троннсен, 58 (3:0).

Судья: Кристофферсен (Дания).

16 августа. Тронхейм. Стадион "Lerkendal".

Первый матч – 2:0

"Риека" (Хорватия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 0:1 (0:0)

Гол: Мортенсен, 84.

Судья: Румшас (Литва).

16 августа. Риека. Стадион "Rujevica"

Первый матч – 1:1

"Валюр" (Исландия) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1 (1:0)

Голы: Сигурдссон, 40 (1:0). Бадибанга, 68 (1:1). Халльдоурссон, 90+1 (2:1).

Судья: Фриц (Германия).

16 августа. Рейкьявик. Стадион "Hlidarendi".