"Тренчин" разгромил "Фейеноорд", "Мариуполь" уступил "Бордо"

Одну из главных сенсаций первых матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы преподнес словацкий "Тренчин", который дома разгромил "Фейеноорд" (4:0).
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первые матчи
"Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (Франция) - 1:3 (1:2)
Голы: Мишнев, 7 (1:0). Лаборд, 33 (1:1). Лаборд, 37 (1:2). Тшуамени, 49 (1:3).
"Бордо": Костиль, Пундже, Гаич (Левчук, 78), Пабло, Кунде, Плашил, Санкаре (Вада, 87), Юссуф (Лерагер, 78), Тшуамени, Лаборд, Камано.
Судья: Бебек (Хорватия).
9 августа. Одесса. Стадион "Черноморец".
"Тренчин" (Словакия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 4:0 (3:0)
Голы: Манце, 6 (1:0). Манце, 37 (2:0). Азанго, 44 (3:0). Манце, 63 (4:0).
Судья: Шергенхофер (Австрия).
9 августа. Жилина. Стадион "Pod Dubnon Stadion (MSK Zilina)".
"Торпедо Кутаиси" (Грузия) - "Кукеши" (Албания) - 5:2 (4:1)
Голы: Кухианидзе, 2 (1:0). Кухианидзе, 15 (2:0). Гарба, 22 (2:1). Марин, 28 (3:1). Кимадзе, 31 (4:1). Капанадзе, 86 (5:1). Плаку, 88 - с пенальти (5:2).
Судья: Сант (Мальта).
9 августа. Тбилиси. Стадион "Михаил Месхи".
"Лудогорец" (Болгария) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (1:0)
Гол: Моци, 16.
Судья: Мешков (Дмитров, Россия).
9 августа. Разград. Стадион "Лудогорец Арена"
"Шериф" (Молдавия) - "Валюр" (Исландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Бадибанга, 85 .
Судья: Хантер (Северная Ирландия).
9 августа. Тирасполь. Стадион "Шериф".
"Аполлон" (Кипр) - "Динамо Брест" (Белоруссия) - 4:0 (0:0)
Голы: Селая, 46 (1:0). Селая, 58 (2:0). Маркович, 87 (3:0). Веретило, 90+2 - в свои ворота (4:0).
Удаление: Залеский (Динамо Брс), 66.
Судья: Карлуш Шистра (Португалия).
9 августа. Никосия. Стадион "GSP".
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "АПОЭЛ" (Кипр) - 2:2 (1:2)
Голы: Мораиш, 13 - с пенальти (0:1). Деллаторре, 28 (0:2). Огу, 42 (1:2). Нвакаеме, 70 (2:2).
Удаление: Деллаторре (АПОЭЛ), 80.
Судья: Еськов (Москва, Россия).
9 августа. Беэр-Шева. Стадион "Yaakov Turner Toto Stadium"
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/