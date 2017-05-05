Траоре признан игроком недели в Лиге Европы

Форвард "Аякса" Бертран Траоре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 21-летний футболист набрал 90 процентов голосов болельщиков. Вторым игроком, претендующим на награду, был полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, за которого проголосовало 10 процентов.

В первом полуфинальном матче против "Лиона" (4:1) Траоре оформил дубль и отметился голевой передачей. Погба в матче с "Сельтой" (1:0) результативными действиями не отметился.