"Тракай" с Билялетдиновым проиграл "Партизану" в Лиге Европы

"Партизан" обыграл "Тракай" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы – 1:0. В составе литовского клуба 90 минут провели российский защитник Евгений Осипов, а также экс-хавбек сборной России Динияр Билялетдинов.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Санкт-Галлен" (Швейцария) – "Сарпсборг 08" (Норвегия) – 2:1 (1:1)

Голы: Хайнц, 6 (0:1). Хефти, 41 (1:1). Бюсс, 66 (2:1).

Удаление: Вилотич (СГ), 5.

"Железничар" (Босния и Герцеговина) – "Аполлон" (Кипр) – 1:2 (0:1)

Голы: Богичевич, 23 – в свои ворота (0:1). Сакетти, 79 (0:2). Крпич, 90 (1:2).

"Партизан" (Сербия) – "Тракай" (Литва) – 1:0 (0:0)

Гол: Янушевский, 57 – в свои ворота.

Удаление: Воробьев (Т), 53.

"Аталанта" (Италия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина) – 2:2 (2:0)

Голы: Толой, 11 (1:0). Манчини, 45+3 (2:0). Ханджич, 67 (2:1). Шишич, 72 (2:2).