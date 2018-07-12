"Тракай" Билялетдинова сыграл вничью в 1-м матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы

Литовский "Тракай" сыграл вничью с казахстанским "Иртышем" (0:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев всю встречу отыграли россияне Евгений Осипов и Динияр Билялетдинов. У гостей весь матч провел экс-игрок "Рубина" и "Краснодара" Сергей Кисляк. На 86-й минуте он не реализовал пенальти.

Лига Европы-2018/2019



1-й отборочный раунд



1-й матч



"Тракай" (Литва) - "Иртыш П" (Казахстан) - 0:0



Нереализованный пенальти: Кисляк (Иртыш П), 86 (вратарь)

Судья: Вериссиму (Португалия).

12 июля. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".





Другие матчи:



"Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:1 (0:0)



"Бальцан" (Мальта) - "Кешлы" (Азербайджан) - 4:1 (3:1)



"Ильвес" (Финляндия) - "Славия Сф" (Болгария) - 0:1 (0:0)



"Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьердюр" (Исландия) - 0:3 (0:2)



"Габала" (Азербайджан) - "Прогрес" (Люксембург) - 0:2 (0:0)