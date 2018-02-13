Тошич получил от ЦСКА сувенир в Белграде

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приехал в расположение ЦСКА в Белграде. 13 февраля армейцы сыграют с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Нет, это не трансфер. Вечером в гостиницу к команде заехал Зоран Тошич! Мы подарили ему небольшой сувенир - футболку с количеством матчей за ЦСКА. Рады встрече, Зоран!", - сообщает Твиттер ЦСКА.

Напомним, серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год и провел 241 матч. Сейчас Тошич выступает за "Партизан".

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