Торнике Окриашвили: "Называйте меня краснодарским Эдером"

Полузащитник "Краснодара", автор победного гола в ворота "Севильи" Торнике Окриашвили после победы над испанской командой в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал об эмоциях после победы и забитом голе.

– Не перепутали команду? – Вопрос Окриашвили. – "Зенит" в воскресенье.

– Для "Зенита" тоже оставлю, конечно. Когда у Классона был мяч, я очень хотел, чтобы он подбросил так, чтоб я ударил через себя. Он дал мне идеальный пас, я воспользовался этим.

– Вы именно о таком возвращении мечтали?

– Тяжело мечтать о таком возвращении, думать о том, забьешь ли такой гол или не забьешь. Но так получилось, и я очень рад, что помог командк выиграть. Во-вторых, я рад, что вернулся. Полно эмоций.

– Вы забиваете только важные мячи. Вас можно назвать краснодарским Эдером?

– Давайте, называйте меня краснодарским Эдером, я не против. (Екатерина Потапова)

Видео чудо-гола Окриашвили, который позволил "Краснодар" обыграть "Севилью"