12:50 | Футбол — Лига Европы

Торнике Окриашвили: "Бить по воротам в падении через себя? Нет, завтра снег"

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Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Акхисар Беледиеспор" заявил, что чувствует себя хорошо и готов сыграть полный матч, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- В каком физическом состоянии находитесь? Готовы ли сыграть полный матч?

- Да, готов на 100 процентов, чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит, - рассказал Окриашвили. - Ожидаем только победы.

- Вы играли в Турции. Какие можете отметить слабые и сильные стороны турецких команд и в частности "Акхисара"?

- Сильная сторона - "Акхисар" играет в атакующий футбол. Когда турецкие клубы играют дома, у них нереальная поддержка. Мы тоже ждем такой же поддержки от своих болельщиков, мы в этом нуждаемся.

- Если предоставится возможность, пробьете по воротам в падении, через себя?

- Нет. (Улыбается). Завтра снег. Если честно, то да, будет возможность - пробью так.

Матч пройдет в Краснодаре в четверг, 29 ноября. Начало - в 20:55 по московскому времени.

Краснодар - Акхисар БС

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