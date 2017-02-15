Томаш Пожар: "В "Ростове" есть игроки, которых с удовольствием видел бы в "Спарте"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар в преддверии гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" подчеркнул, что его команда стала опытнее по сравнению с прошлым сезоном. По словам Пожара, в большей степени он уже определился со стартовым составом на предстоящую встречу, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Вы недавно играли с "Зенитом". Кто сильнее - "Зенит" или "Ростов"?

- Это был отличный матч, мы были рады возможности сыграть со столь сильной командой, было интересно попробовать себя на их фоне. Я бы сказал, что и "Зенит", и "Ростов" - качественные и выстроенные команды, но у них разный стиль игры.

- Вы не взяли с собой в Ростов трех игроков - Захустела, Кадлеца и...

- Мы никого не называли, и я сейчас не буду этого делать.

- Кого можете выделить в "Ростове"?

- Опять же, не буду никого выделять. Но в составе "Ростова" есть игроки, которых я с удовольствием видел бы в "Спарте".

- Может ли стать для вас плюсом, что "Ростов" не тренировался дома?

- Это будет понятно по итогам двух матчей - у кого план подготовки лучше. Но вряд ли данный фактор будет решающим.

- Можете сравнить "Спарту" времен игр с "Краснодаром" год назад и сегодняшнюю?

- "Спарта" стала опытнее - в прошлом году мы играли долго весной в еврокубках, плюс всю эту осень. Команда немного обновилась, но если сравнивать команду ту и эту, то нынешняя заслуживает столь же хорошего результата.

- Сегодня "Спарта" добралась в Россию с опозданием, как и в Краснодар год назад. Это хорошая примета?

- Увидим, как это сработает. Это всего лишь стечение обстоятельств, не стоит так серьезно относиться.

- Против "Краснодара" вы сыграли по схеме 3-5-2. Может, стоит и тут ее попробовать?

- Ну посмотрим, мы думаем о разных вариантах. Может, завтра вас удивим.

- Вы уже точно знаете состав?

- В большей степени да, но еще есть тренировка сегодня.

- Вы жаловались что о "Ростове" трудно добыть информацию...

- Обычное дело, когда перед важным матчем команда что-то скрывает. Нет ничего удивительного. Нет смысла это утрировать.