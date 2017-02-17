00:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Томаш Пожар: "Удаление сильно испортило нам игру"

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Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар после поражения от "Ростова" (0:4) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что его подопечные провели неудачную встречу, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Также специалист отметил, что ему сложно сразу назвать причину поражения.

– Как оцените то, что показала сегодня "Спарта"?

– Не удалось практически все, что могло не удастся, – сказал Пожар. – Оборонялись слишком глубоко, проиграли единоборства и подборы, дали возможность зарабатывать стандарты – хотя знали, насколько "Ростов" на них опасен. Еще и подставились под удаление. Абсолютно неудачный матч.

– Что повлияло на результат в первую очередь?

– Анализ сложно сейчас сделать, надо пересмотреть игру и выявить ошибки.

Конате подорвал к себе доверие двумя карточками?

– Конечно, очень неприятная ситуация с этим удалением. Очень неудачный момент, надо, разумеется, пересмотреть эти эпизоды – тянуло ли там на карточки. В любом случае, он сильно испортил нам игру.

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