Томаш Пожар: "Удаление сильно испортило нам игру"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар после поражения от "Ростова" (0:4) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что его подопечные провели неудачную встречу, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Также специалист отметил, что ему сложно сразу назвать причину поражения.

– Как оцените то, что показала сегодня "Спарта"?

– Не удалось практически все, что могло не удастся, – сказал Пожар. – Оборонялись слишком глубоко, проиграли единоборства и подборы, дали возможность зарабатывать стандарты – хотя знали, насколько "Ростов" на них опасен. Еще и подставились под удаление. Абсолютно неудачный матч.

– Что повлияло на результат в первую очередь?

– Анализ сложно сейчас сделать, надо пересмотреть игру и выявить ошибки.

– Конате подорвал к себе доверие двумя карточками?

– Конечно, очень неприятная ситуация с этим удалением. Очень неудачный момент, надо, разумеется, пересмотреть эти эпизоды – тянуло ли там на карточки. В любом случае, он сильно испортил нам игру.