Томаш Пожар: "Ростов" практически невозможно вывести из равновесия"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) отметил, что соперник показал себя очень организованной командой, у которой есть четко отработанные схемы. По его словам, ростовчан практически невозможно вывести из равновесия.

Оцените "Ростов" по итогам двух матчей.

- Квалифицированная и очень организованная команда с игроками высокого уровня. Видно, что команда играет вместе долго, имеет четко отработанные схемы, и ее практически невозможно вывести из равновесия. "Ростов" подтвердил все что мы о них знали, это очень сильный соперник.

- Как оцените выступление "Спарты" в Лиге Европы?

- Первое ощущение - разочарование, поскольку мы готовились выступать в турнире подольше. Особенно обидно то, что уже первый матч все решил, и ответная игра превратилась в формальность. И еще обиден такой итог потому, что команда была в хорошей форме перед этими матчами, но вышло так, как вышло.

- У Пулкраба травма?

- Понятно пока только то, что травма не очень серьезная. Но пришлось поволноваться, потому что в воскресенье у нас очередной матч чемпионата. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)