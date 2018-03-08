Только 7 фанатов "Лиона" смогли попасть в Россию. "СЭ" узнал, почему так мало

На матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" присутствует всего семь фанатов французской команды. Как стало известно "СЭ", желающих побывать в России было намного больше, однако они не успели оформить визы: документы оформляются около двух недель, а с момента жеребьевки, которая состоялась 23 февраля, прошло меньше.
Что касается счастливой семерки, то у этих болельщиков визы были готовы заранее. Они регулярно посещают Россию, в том числе когда здесь выступают другие французские команды. В частности, прошлой осенью они были в Перми, где женская команда "Монпелье" встречалась с местной "Звездой". (Ярослав СУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
ksam
Позорище.Могли бы и упростить или уменьшить время выдачи виз для фанатов.Только в России с этим всё через жопу....
01:30
Ilya11
tabs Зато она наша!.../// Так играйте сами с собой. Все равно теперь все повылетают. А во Францию, sv_brain 0., ну в смысле в Шенген приличные люди всегда визу имеют. А если нет, то не понятно не только как они отдыхают, но и как они работают.
23:05 8 марта
andreichf
sv_brain 0. А что так вам весело? Во Францию давно оформлялись? Сколько по времени? Почему наши должны быстрее пускать? ================= вчера от туда вернулся. визу на два года без проблем дали.
23:05 8 марта
Объектив
Вообще новость ни о чем. Не приехали и бог с ними. Надо всегда иметь визу, как у нас шенген ))
23:05 8 марта
sv_brain 0.
А что так вам весело? Во Францию давно оформлялись? Сколько по времени? Почему наши должны быстрее пускать?
22:57 8 марта
ВСЕНАМАЧТУ
Edmundo.Baldivieso Добро пожаловать в Россию))))!....РОССИЯ ЦЭ НЭ ЭУРОПА.......И СЛАВА БОГУ......
22:26 8 марта
Edmundo.Baldivieso
Добро пожаловать в Россию))))!
22:03 8 марта
tabs
Зато она наша!...
21:44 8 марта