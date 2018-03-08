Только 7 фанатов "Лиона" смогли попасть в Россию. "СЭ" узнал, почему так мало

На матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" присутствует всего семь фанатов французской команды. Как стало известно "СЭ", желающих побывать в России было намного больше, однако они не успели оформить визы: документы оформляются около двух недель, а с момента жеребьевки, которая состоялась 23 февраля, прошло меньше.

Что касается счастливой семерки, то у этих болельщиков визы были готовы заранее. Они регулярно посещают Россию, в том числе когда здесь выступают другие французские команды. В частности, прошлой осенью они были в Перми, где женская команда "Монпелье" встречалась с местной "Звездой". (Ярослав СУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)