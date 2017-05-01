Толиссо вернулся к тренировкам

Полузащитник "Лиона" Корантен Толиссо, скорее всего, сможет помочь своей команде в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Аякса", сообщает L'Equipe. 22-летний француз, получивший травму в минувшие выходные, тренировался сегодня в общей группе.

В матче 35-го тура лиги 1 хавбек пострадал после удара защитника "Анже" Матео Павловича, который за свой грубый прием был удален с поля, а Толиссо покинул его на носилках.

Матч "Аякс" - "Лион" состоится в среду на стадионе “Амстердам Арена” и начнется в 19.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.