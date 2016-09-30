08:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Тимоти Фосу-Менса: "Манчестер Юнайтед" было важно обыграть "Зарю"

0
0
0

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса отметил важность победы в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зарей" (1:0). По его словам, манкунианцы ответственно отнеслись к этой встрече.

- Было важно одержать победу в этом матче, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Фосу-Менса. - Особенно, после поражения от "Фейеноорда". Мы ответственно отнеслись к встрече с "Зарей". С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше. Думаю, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится в хорошей форме. Мы намерены продолжить победную серию.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ