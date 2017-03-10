Тимофей Калачев: "Робость в матче с "МЮ"? Все было нормально"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) подчеркнул, что никакой робости в действиях его команды не было. По словам хавбека, россияне получили хороший опыт в игре с английским грандом.

– Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей, – приводит официальный сайт УЕФА слова Калачева. – Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло. Нужно двигаться дальше. Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально. Для нас это хороший опыт. Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч.