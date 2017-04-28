Тимофей Калачев: "Моуринью на самом деле приветливый и добрый человек"

Полузащитник "Спартака" Тимофей Калачев в интервью "СЭ" отметил, что не держит обиды на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Во время матча Лиги Европы между игроком и португальским специалистом возникла словесная перепалка.

– Многие еще долго будут вспоминать вашу словесную перепалку с Жозе Моуринью. Изменили тогда свое мнение об Особенном не в лучшую сторону?

– В футболе иногда эмоции переполняют. Сказали друг другу несколько крепких слов во время матча. А после игры я извинился, он тоже сказал, что это футбол и такое бывает…

– То есть португалец вас не разочаровал?

– Нет. На самом деле он приветливый, добрый человек. Перед игрой он подошел к каждому члену нашего тренерского штаба – вплоть до массажиста, поздоровался со всеми. А после ответной встречи зашел к нам в раздевалку и всех поблагодарил за игру. Искренний человек. Видимо, просто иногда играет на публику. А вне футбола он совсем другой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Тимофея Калачева